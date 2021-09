Zwischen Leonberg und Weil der Stadt Keine Entspannung auf der B 295

Letzter Abschnitt zwischen Leonberg und Renningen

Immerhin: Die Arbeiten beginnen erst, wenn die Baustelle zwischen Leonberg und Renningen abgeschlossen ist. Die letzte Bauphase hierzu beginnt am Donnerstag, 9. September, und endet voraussichtlich am Montag, 13. September. Zwischen dem Warmbronner Ohr und Leonberg bleibt vorerst alles beim Alten. Weiterhin ist dort nur eine Spur pro Fahrtrichtung befahrbar. Hinzu kommt nun noch folgende Einschränkung: Zwischen Renningen (Leonberger Straße) und dem Warmbronner Ohr wird die B 295 in Richtung Leonberg voll gesperrt. Das heißt: Wer von Süden her nach Leonberg will, muss entweder über Magstadt und das Glemseck oder über Renningen und Rutesheim. Und: Die Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-West wird vollständig gesperrt, die Abfahrt und Auffahrt ist aus keiner Richtung möglich. Auch im Busverkehr kommt es weiterhin zu Einschränkungen.