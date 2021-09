Für den ersten Bauabschnitt wird der Verkehr in Richtung Leonberg über die Leonbergerstraße in Weil der Stadt nach Renningen umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Calw unterscheidet sich für Pkw und Lastwagen. Autos in Richtung Calw werden über die ehemalige Kreisstraße 1007 (jetzt Gemeindestraße) nach Schafhausen und ab Schafhausen über die Landesstraße nach Weil der Stadt umgeleitet. Die Umleitung für Lastwagen erfolgt über die Bundesstraße 464 – Kreisstraße 1004 Tunnel Darmsheim – Landesstraße 1182 nach Weil der Stadt.