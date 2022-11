Zukunft von Christoph 41 Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Allerdings nicht unbedingt das Problem in der westlichen Region Stuttgarts. Hier geht es vielmehr darum, wie künftig gerade auf den Autobahnen mit ihren Unfallschwerpunkten möglichst schnell Mediziner und Helfer vor Ort sein können. Insofern zeigt der Vorstoß der Freien Wähler, den jetzt der Leonberger OB aufgegriffen hat, in die richtige Richtung: Ist es machbar, dass die besonders betroffenen Landkreise Böblingen, Calw und Enz gemeinsam eine Luftrettung organisieren und finanzieren?

Die Notärzte kommen aus der Klinik

Die Infrastruktur, darauf hat der FW-Fraktionschef Axel Röckle hingewiesen, ist am Leonberger Krankenhaus komplett vorhanden. Das ist ein wichtiger Aspekt, werden doch die Investitionskosten für einen Hubschrauber-Landeplatz mit Hangar mit drei bis fünf Millionen Euro veranschlagt. OB Martin Georg Cohn bringt zudem eine Kooperation mit dem Klinikverbund ins Gespräch. Das macht Sinn: Denn die Notärzte im Helikopter kommen aus dem Krankenhaus. Für die Leonberger Klinik ist das ein wichtiger Standortfaktor.

All das bringt Bewegung in die starren Fronten der Parteipolitik. Der Grünen-Abgeordnete Peter Seimer, bisher ein strammer Verfechter der Klenk-Linie, spricht von einem interessanten Vorschlag, der verfolgt werden müsse. Deshalb sollten die hiesigen Akteure ihren Frust in neue Energie umwandeln, um etwas zu entwickeln, an das vor einigen Wochen wohl kaum einer gedacht hätte. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.