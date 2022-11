Abzug von Christoph 41 aus Leonberg Entscheidung per Basta-Methode

Schlag ins Gesicht der Retter

Es gibt genügend Menschen jenseits der Politik, die sich in bestimmten Bereichen hervorragend auskennen – auch weil es ihr tägliches Geschäft ist. So darf man den Frauen und Männern, die Tag und Nacht bei Unfällen oder Katastrophen ihre eigene Gesundheit riskieren, zugestehen, dass sie durchaus beurteilen können, was nötig ist, um Menschenleben zu retten. Für sie dürfte es wie ein Schlag ins Gesicht sein, wenn ihnen in dieser Frage pauschal die Kompetenz abgesprochen wird.

Was bleibt? Die Enttäuschung bei den Kämpfern für Christoph 41 und die Gefahr eines weiteren allgemeinen Vertrauensverlustes in die Politik, was gerade in dieser Phase der globalen Verunsicherung ganz bitter ist. Und vielleicht noch die vage Aussicht, dass sich in fünf Jahren – so lange dauert es, bis der Abzug akut wird – viel ändern kann. Denn die Argumente, die für einen Rettungshubschrauber in unserer Region sprechen, auch jenes für einen 24-Stunden-Betrieb, haben durch die Meinung des Staatssekretärs und der Regierungsabgeordneten keineswegs an Überzeugungskraft verloren.