Wirtschaft in Leonberg Ein Viertel der Unternehmen will erweitern

Expansion innerhalb von fünf Jahren

Die Stadt hat jüngst eine Gewerbe­befragung veröffentlicht. „Ein Viertel der Unternehmen, die sich beteiligt haben, gibt an, dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre expandieren will“, berichtet Benjamin Schweizer. Erfahrungsgemäß kann bis zu einem Drittel dieser Vorhaben im Bestand umgesetzt werden. Etwa durch einen Erweiterungsbau oder den Umzug in ein bestehendes Gebäude. Ein Beispiel dafür ist der Pumpenhersteller ­Lewa, der das benachbarte Areal der Klavierfabrik Pfeiffer gekauft hat, die wiederum in die Berliner Straße ziehen wird. Oder die Firma Bosch, die sich auf das frühere Möbelhaus-Gelände erweitern will.