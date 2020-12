Am Glemseck in Leonberg Weitere Hürden für den ADAC-Verkehrsübungsplatz

Das Abwasser macht Probleme

Damit spielt er auf die Debatte im Leonberger Fachgremium um die Abwasserbeseitigung in dem Gebiet an. Denn da gibt es zwei Probleme: Das Abwasser muss zur Kernstadt gepumpt werden. Und an verschiedenen Stellen werden Sedimente und Dreck eingetragen, die die Pumpen beschädigen, wie Manfred Schmickl von der Stadtverwaltung berichtet. „Der ADAC bekam daraufhin von uns die Anweisung, die Menge von 3000 Litern am Tag nicht zu überschreiten“, berichtet der Abwasserspezialist.