Weissacher Geldeinlagen Greensill Bank: Chancen auf Schadensersatz?

Die Kommunen haben sich daher für gemeinsame rechtliche Schritte vernetzt – bereits vor dem Insolvenzantrag. Denn während private Einlagen in solchen Situationen durch den Entschädigungsfonds geschützt sind, unterliegen Gelder der öffentlichen Hand seit 2017 nicht mehr der Einlagensicherung. Die in Baden-Württemberg betroffenen Kommunen, insgesamt acht Stück, haben mittlerweile Daniel Töpfer zu ihrem Sprecher gewählt. Er übernimmt ab sofort die Koordination der weiteren Schritte auf Bundesebene. Ein schnelles und zielgerichtetes Vorgehen im nun beginnenden Insolvenzverfahren sei von großer Bedeutung. „Wir werden alle geeigneten Rechtsmittel einlegen und Schadensersatzansprüche gegenüber der Greensill Bank, deren Wirtschaftsprüfer, der Rating-Agentur und den für die Kommunen tätigen Anlageberatern prüfen“, so der Weissacher Bürgermeister.