Weissach Mit der Strohgäubahn bis zu Porsche?

Zweckverband hält an Wunsch fest

Ein „Aus“ für die Reaktivierung der Strecke Weissach-Heimerdingen bedeutet diese Studie trotz der ernüchternden Ergebnisse aber nicht. Denn der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung auch einstimmig, die Strecke trotz der anfallenden Kosten weiterhin auf niedrigem Niveau instandzuhalten – weitestgehend im Konsens darüber, dass man sich die Option für die Zukunft weiterhin offenhalten müsse. Ändern sich die Rahmenbedingungen, etwa durch bessere Fahrzeugtypen, Elektrifizierung oder höhere Fahrgastzahlen, könnte die Reaktivierung durchaus noch einmal auf den Tisch kommen. Dass das so schnell passiert, daran wurden im Gremium aber auch Zweifel laut. „Ich würde ein fettes Fragezeichen dahinter stellen, dass wir das in den nächsten zehn oder 20 Jahren reaktivieren“, so Detlef Bausch, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler.

Hoffnungsvoll bleibt man unterdes beim Zweckverband Strohgäubahn – auch, wenn sich die Reaktivierung aktuell noch nicht lohnt. „Will man das gemeinsame Ziel, das Fahrgastaufkommen im ÖPNV bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln, erreichen, sind weitere Anstrengungen in vielen Bereichen des ÖPNV erforderlich. Dafür zählen für uns auch die Reaktivierung von Schienenstrecken“, sagt er Ludwigsburger Landrat und Zweckverbandsvorsitzender Dietmar Allgaier. „Wir hoffen also weiterhin, dass sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass es in Zukunft einen Schienenverkehr von Korntal bis nach Weissach geben wird.“

