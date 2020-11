Weissach/Heimerdingen Die Strohgäubahn hat neue Chance auf Verlängerung

Töpfer: Wir treiben die Streckenaktivierung voran

Wie geht es jetzt weiter? „Das weitere Vorgehen werden wir prüfen“, lässt sich Lutsch noch keine Tendenz entlocken. Weissachs Bürgermeister setzt sich das Thema ebenfalls auf die Agenda. „Mit dem Landkreis werden wir in den nächsten Tagen das Gespräch suchen“, kündigt Daniel Töpfer an. Die nächsten Schritte könnten dann eine vertiefte Untersuchung oder eine konkrete Machbarkeitsstudie sein.

„Wir treiben die Streckenreaktivierung voran, weil wir die Chance sehen, durch einen regelmäßigen Bahnbetrieb die Mobilitätsangebote auszuweiten und mehr Personen zu motivieren, auf den ÖPNV umzusteigen“, sagt Töpfer. Dies könne aber nur gelingen, wenn die Fahrzeiten und Umsteigemöglichkeiten attraktiv seien. „Deshalb denken wir schon darüber nach, wie eine künftige Wiederinbetriebnahme des Bahnhofs in Weissach aussehen könnte und welche Fahrgäste welche Ziele ansteuern werden.“

Der Verkehrsminister hatte die Studie über die stillgelegten Strecken beauftragt, um wieder mehr Schienen mit Leben zu füllen. Als Vorbild gilt ihm dabei die Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. „Die Rahmenbedingungen für neue Reaktivierungsvorhaben sind so günstig wie noch nie“, sagt Winfried Hermann. Mit bis zu 96 Prozent würden Bund und Land die Baukosten bezuschussen. Für Studien gibt es Fördersätze von 75 Prozent.

379 000 Euro wurden in die Sanierung investiert

Seit 2012 fährt der Personenzug der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG) auf der Strohgäubahn von Korntal aus nur noch bis Heimerdingen. Der restliche fast sechs Kilometer lange Streckenabschnitt nach Weissach wird nur noch vom Museumsbetrieb des Dampfzugs „Feuriger Elias“ genutzt. Damit dieses Teilstück nicht verkommt, haben sich das Landratsamt und Weissach in den vergangenen beiden Jahren um dessen Sanierung gekümmert und 379 000 Euro in neue Gleise und Weichen, in Schwellen, in neue Leit- und Sicherungstechnik und in die Instandhaltung des Bahnsteigs investiert.