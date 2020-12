Neuer Vorstoß Grüne: Verlängerung der Strohgäubahn prüfen

Fritz verweist aber auch auf ein 2018 von der Region Stuttgart in Auftrag gegebenes Gutachten. Demnach generiere eine zusätzliche S-Bahnlinie – S 62 – mit dem Endpunkt in Feuerbach mehr Fahrgäste als eine Verlängerung der Strohgäubahn zum möglichen Haltepunkt Salzweg. „Seither sind uns keine neuen Untersuchungen bekannt.“

S 60 auch an Sonntagen nach Stuttgart

Mit der Linie S 60 – von Böblingen über Renningen nach Stuttgart – befassten sich die Grünen in der Region in einem weiteren Antrag. Sie fordern, die Linie solle auch an Sonntagen nach Stuttgart fahren, „analog zum Fahrplan am Samstag“. Sie begründen dies damit, dass dadurch der „Außenast im Kreis Böblingen eine deutliche Verbesserung“ erfahre und besser an Leonberg und den südlichen Landkreis Ludwigsburg angeschlossen werde. Im Jahr 2018 sei dafür mit Kosten in Höhe von 245 000 Euro gerechnet worden. Zudem solle die S 60 in der Nebenverkehrszeit nicht nur nach Renningen, sondern bis nach Leonberg durchfahren. Die Kosten hierfür: 400 000 Euro.