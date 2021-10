Weissach Fährt die Strohgäubahn bis zu Porsche?

Vorteil für den Standort Weissach

Der Weissacher Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) sieht in der Anbindung Vorteile für die Menschen in seiner Gemeinde und damit eine Stärkung des Standortfaktors: „Die Schiene ist glasklar ein Standortvorteil.“ Naturgemäß stehe der Zug nicht im Stau, was in Zeiten zunehmender Verkehrsströme immer mehr Berufspendler vom Auto hin zum öffentlichen Personennahverkehr bringen könne. „Die Prüfung einer möglichen Weiterführung der Strohgäubahn ist daher die logische Konsequenz eines weiteren Bausteins unseres Gesamtkonzepts in Sachen Klimaschutz“, sagt der Rathauschef.