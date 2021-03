Mountainbike-Strecke in Leonberg Querfeldein mit dem Rad im Kammerforst

Leonberg - Eine Mountainbike-Trainingsstrecke für den Radsportverein Schwalbe im Leonberger Kammerforst oder doch keine? Diese politische Entscheidung hat in seiner nächsten Sitzung der Gemeinderat zu treffen. Im Stadtrat sind die Meinungen geteilt, Oberbürgermeister Martin Georg Cohn ist nicht abgeneigt, der Revierförster Ulrich Greß kann sich nicht dafür erwärmen. Deshalb hat der Sozial- und Kultusausschuss in seiner jüngsten Sitzung das Thema auch ohne Empfehlung an den Gemeinderat verwiesen.