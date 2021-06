Weil der Stadt Der Stadtsommer fällt wieder aus

Weil der Stadt - Die Füße in den Sand einbuddeln, nach Feierabend noch mit einem Radler in der Sonne sitzen und am Wochenende Livemusik lauschen – was vor der Coronapandemie beim Weil der Städter Stadtsommer möglich war, muss auch dieses Jahr wieder coronabedingt ausfallen. Das hat jüngst die Weiler Stadtverwaltung. „Mit den aktuell geltenden Regelungen zur Eindämmung der Coronapandemie ist das Flair und die einmalige Atmosphäre, die der Strandsommer uns verspricht nicht umsetzbar“, erklärt die Verwaltung. Aus diesem Grund habe man sich schweren Herzens entschlossen, den Strandsommer erneut abzusagen.