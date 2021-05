Marktplatz Weil der Stadt Acht Kaiserlinden für ein besseres Stadtklima

Wie ein Symbol dafür, dass bald wieder Leben in der guten Stube von Weil der Stadt einkehren wird, stehen jetzt zum ersten Mal überhaupt an dieser Stelle acht Bäume, die in der vergangenen Woche gepflanzt wurden. Genauer gesagt handelt es sich bei dem neuen innerstädtischen Grün um Kaiserlinden – wie könnte es anders sein in einer ehemaligen freien Reichsstadt.