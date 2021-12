Weg mit dem Asbest Zwei Millionen Euro für Renninger Schule

Das zweite große Schulbauprojekt, das die Stadt derzeit auf dem Schirm hat, ist die Friedrich-Silcher-Schule, die Grundschule in Malmsheim. Sie wird unter anderem zusätzliche Klassenräume sowie einen Anbau mit einer großen Mensa und einer Gymnastikhalle erhalten. Auch dieses Projekt kommt nach jetzigem Stand auf rund zwölf Millionen Euro. Und auch hierfür hat die Stadt bereits einen Förderantrag gestellt, der Bescheid steht aber noch aus.

An der Silcher-Schule geht es etwas später los

„Die Bauarbeiten an der Silcher-Schule finden leicht zeitversetzt zu denen an der Realschule statt“, kündigt der Stadtbaumeister an. Sie beginnen also etwas später, voraussichtlich im Herbst 2022. Da hier im Umbau andere Bereiche betroffen sind, könnte es sogar sein, dass man gar keine Container brauche, oder wenn, dann nur ein paar wenige. In Sachen Schulessen wird es jedoch später noch eine Übergangslösung brauchen, da für die neue Mensa die jetzige Kochschule abgerissen wird, während der Bauzeit ist also kein Kochen an der Schule möglich.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sechs weitere Grundschulklassen sind nötig

Für die Eltern beider Schulen ist noch eine umfassende Informationsveranstaltung geplant. Diese wolle man aber in eine Zeit legen, in der es mit Blick auf die Coronapandemie etwas ruhiger ist und entsprechende Veranstaltungen möglich sind, so Marx. Angedacht ist das Frühjahr 2022.