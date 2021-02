Renningen Sechs weitere Grundschulklassen sind nötig

Deutlich komplizierter ist die Planung im Hinblick auf die weiterführenden Schulen. Manche Jugendlichen wechseln an Schulen in anderen Kommunen, umgekehrt kommen Schüler aus umliegenden Orten nach Renningen. Auch der Bedarf an den jeweiligen Schulformen lässt sich nur schwer kalkulieren. „Eine Prognose über das Schuljahr 2026/27 hinaus ist sehr vage“, präzisiert es Lallo. „Insgesamt lässt sich jedoch erkennen, dass die weiterführenden Schulen laut biregio bis auf die Werkrealschule ansteigen.“

Was aber nicht bedeuten solle, dass die Werkrealschule ein Auslaufmodell ist. Auch sie solle in jedem Fall gesichert sein. „Grund hierfür sind zum einen das Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung als Werkrealschule.“ Darüber hinaus gibt es hier noch eine spezielle Vorbereitungsklasse für junge Schüler und eine Inklusion von Schülern mit Förderschwerpunkt Lernen. Zudem dürfe man nicht vergessen, so Lallo: Zwar melden die meisten Eltern ihre Kinder am Gymnasium oder an der Realschule an, viele müssen jedoch im Laufe der Zeit die Schulform wieder wechseln, weil sie im Unterricht nicht mithalten können. So verliert das Gymnasium bis zum Ende eines Schuljahrs um die 20 Prozent seiner Schüler. Die Werkrealschule gewinnt fast 90 Prozent dazu.

Die Zahl der Schüler steigt

Feststeht: 2015/16 waren es 983 Schüler, verteilt auf 40 Klassen, in der Sekundarstufe I, 2020/21 bereits 1016 verteilt auf 43 Klassen. Bis zum Schuljahr 2026/27 werden bis zu 2000 Schüler erwartet, dann verteilt auf 46 Klassen. Das Gymnasium kehrt der Prognose nach so wieder auf das Niveau von 2010/11 zurück – als es noch das neunjährige Gymnasium gab. Nach Aussage der Schulleitung lässt sich der Zuwachs an Schülern mit den derzeit zur Verfügung stehenden Räumen daher noch abbilden.

„Die Realschule wächst bis zum Schuljahr 2026/27 auf über 520 Schüler an“, so Lallo. Das sind deutlich mehr als im Rekordjahr 2010/11. Seither wurde allerdings die Stadtbibliothek in Schulräume umgebaut. Auch bei der anstehenden Sanierung sind zusätzliche Klassenzimmer vorgesehen, „sodass der zukünftige Bedarf abgedeckt werden kann“.