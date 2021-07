Realschule in Renningen Sanierung kostet fast 13 Millionen Euro

Dass die Kosten für die Realschule durch die Decke gehen werden, war spätestens dann klar, als bekannt wurde, dass in den Wänden Asbest verbaut ist. Einfach nur die Wände neu zu streichen, war damit vom Tisch. Selbst danach war man bei der Stadt aber noch von Kosten in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro ausgegangen (Stand: Anfang 2020). Bei der genauen Untersuchung durch das Büro Hermann + Bosch Architekten kamen jedoch noch weit mehr Baustellen zum Vorschein als „nur“ das Asbest in den Wänden. Das Ergebnis: Nach aktueller Schätzung wird das Projekt Realschule etwa 12,7 Millionen Euro kosten – also ziemlich genau so viel wie der Bau der Sporthalle und die Erweiterung der Friedrich-Silcher-Schule.