Pädagogik Grundschule in Malmsheim wird erweitert

„Wir kommen an unsere Grenzen“

„Wir bewegen uns in Richtung Fünfzügigkeit“, erklärte Hartmut Marx. Und das bedeute nicht nur Bedarf an weiteren Klassenräumen. „Da kommen wir mit der jetzigen Sporthalle und der Verpflegung an unsere Grenzen.“ Daher soll der Anbau außerdem eine neue Mensa und eine weitere Gymnastikhalle enthalten.