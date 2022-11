Warenhaus-Zukunft Karstadt spricht mit Vermietern

Dies bedeute aber nicht, dass in der Galeria-Zentrale ausschließlich dieser Kontakt verfolgt werde. „Davon unabhängig gehen wir zeitnah in Gespräche mit den Vermietern“, teilt die Pressestelle von Galeria in Essen unserer Zeitung mit. „Hier geht es neben der Miete selbst auch um weitere Fragen, wie zum Beispiel die Flächennutzung, die energetische Sanierung, Modernisierungs- und Baumaßnahmen und ähnliches.“