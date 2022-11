Lesen Sie auch 1 Bilder Video Galeria Karstadt Kaufhof Weitere Filialschließungen drohen dem Handelsriesen Als letzter große Warenhauskonzern kämpft Galeria Karstadt Kaufhof seit Jahren ums Überleben. Warum nun das Aus weiterer Warenhäuser droht.

Der Galeria-Konzern will sich von mehr als 40 seiner bundesweit 131 Filialen trennen. Der Karstadt-Standort in Leonberg hatte schon vor gut zwei Jahren auf einer Schließungsliste gestanden. Damals konnte die viergeschossige Filiale im Leo-Center erst nach massivem öffentlichen Druck gerettet werden. Von der Konzern-Zentrale in Essen gibt es momentan keine Aussagen, welche Filialen von der aktuellen Schließungswelle betroffen sein könnten. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Leonberger Haus erneut zu den Wackelkandidaten gehört.