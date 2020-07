Kommentar zu Karstadt Wachrüttelnder Warnschuss

Leonberg - Vor vier Wochen wurde an dieser Stelle der 19. Juni als „schwarzer Freitag für Leonberg“ bezeichnet, schien doch das Aus der Karstadt-Filiale im Leo-Center als scheinbar beschlossene Sache. Die Überschrift unseres Kommentars, „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, sollte sich aber in den folgenden Wochen zur Leitlinie von Beschäftigten und Kommunalpolitikern entwickeln. In bemerkenswerter Form gab es parteiübergreifende Unterstützung und, was noch wichtiger wiegt, eine hohe Solidarität der Kundschaft. Die zeigt sich nicht nur an stolzen 5000 Unterschriften in kurzer Zeit, sondern auch an hohen Umsätzen.