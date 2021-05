Wahl in Esslingen Daniel Töpfer will Oberbürgermeister werden

Über die Frage, ob er bei einem negativen Wahlergebnis eine Wiederwahl in Weissach in Betracht zieht – die turnusgemäße Wahl wäre dort im Sommer 2022 –, habe er sich noch gar keine Gedanken gemacht. Klar ist: Sollte Daniel Töpfer in Esslingen gewählt werden, müssten in Weissach vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Er selbst bliebe bis zum Tag seiner Amtseinführung im Herbst 2021 Bürgermeister in Weissach.

Bei der Wahl in Weissach 2014 war das Ergebnis eindeutig: Mit mehr als 58 Prozent der Stimmen setzte sich Daniel Töpfer im zweiten Wahlgang gegen die Amtsinhaberin Ursula Kreutel (41 Prozent) durch. In seinen bisher sieben Jahren in Weissach hat der junge Bürgermeister bereits eine bewegte Zeit hinter sich.

Die Nachwehen aus den skandalträchtigen Jahren um ausbleibende Jahresrechnungen und die Kommunale Bauentwicklungsgesellschaft Weissach mbH bestimmten große Teile seines Wirkens. Das besser als Kommbau bekannte kommunale Unternehmen übernahm seit seiner Gründung 2002 alle großen Bauprojekte der Gemeinde, darunter die Strudelbachhalle. Bei den Auftragsvergaben wurde schnell von Vetternwirtschaft, sogar von Bestechung gemunkelt. 2014 hat die Gemeindeprüfanstalt öffentlich bestätigt, dass bei der Verteilung der Aufträge nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war.

Inzwischen ist unter Daniel Töpfers Führung aus der Kommbau die Wohnbau Weissach GmbH geworden, bei der alles betont transparent ablaufen soll. Auch Jahresrechnungen sind in Weissach wieder an der Tagesordnung. Trotzdem ließ der nächste Skandal nicht lange auf sich warten: Im Frühjahr 2021 wurde bekannt, dass die Gemeinde in hohem Maße von der Greensill-Affäre betroffen ist. 16 Millionen Euro hat Weissach seit 2019 bei der Bremer Bank angelegt, die im März Insolvenz angemeldet hat. Weissach prüft nun zusammen mit anderen Gemeinden rechtliche Möglichkeiten für Schadensersatz. Ob die Gemeinde ihr Geld je wiedersieht, ist noch völlig offen.

Seinen Wahlkampf in Esslingen will Daniel Töpfer jetzt offensiv angehen. Sowohl den direkten Kontakt zu den Menschen will er suchen, aber auch digitale Formate in seinen Wahlkampf einbauen. „Ich freue mich riesig auf den Wahlkampf und möchte in den nächsten Wochen das Vertrauen der Esslingerinnen und Esslinger im persönlichen Austausch gewinnen“, sagt Daniel Töpfer.