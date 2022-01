Volksbank Leonberg-Strohgäu Fusionieren, um vor Ort zu bleiben

In Zeiten, in denen in den meisten Unternehmen das Thema „Kostenersparnis“ ganz oben auf der Agenda steht, scheint eine Fusion die bessere Alternative zu sein, um die Zukunft vor Ort zu sichern. Angesichts des gerade in Coronazeiten wachsenden Trends zum Online-Banking haben es kleinere Institute – trotz oft langer Tradition – immer schwerer, sich zu behaupten.