Insgesamt wirkt sich die Neuausrichtung aber auch auf das Filialnetz der Niederlassung aus. So werden die Filialen Herrenberg, Filderstadt-Bernhausen, Nürtingen und Balingen „perspektivisch“ geschlossen. An acht Standorten, darunter Böblingen, Reutlingen, Tübingen, Esslingen, Kirchheim/Teck und Göppingen, bleibt die Commerzbank auch in Zukunft vertreten.