Deutsche Bank in Leonberg Die Filiale am Marktplatz schließt

Für die Kundschaft aus den Räumen Leonberg und in Sindelfingen ist nun die Filiale in Böblingen eine Anlaufstelle. Darüber hinaus gibt es in Gerlingen eine Finanzagentur der Deutschen Bank, in der selbstständige Berater die komplette Produktpalette des Kreditinstitutes anbieten und Beratungsgespräche führen. Ob solche Finanzagenturen ebenfalls in Leonberg und Sindelfingen angesiedelt werden können, werde geprüft. Auch sei offen, ob womöglich Selbstbedienungsterminals mit Bankomaten und Überweisungsterminals eingerichtet werden.