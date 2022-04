Volksbank-Gelände in Renningen Bankgebäude wird zum neuen Rathaus

Altes Bankgebäude wird bald von Verwaltung genutzt

Die Volksbank will damit einen Beitrag zur Entwicklung in der Bahnhofstraße leisten, das Areal aufwerten und gleichzeitig dringend benötigten Wohnraum in sehr guter Innenstadtlage zur Verfügung stellen. „Die städtebauliche Entwicklung ist ein stetiger Prozess“, sagt der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler). Mit dem Spatenstich habe nun das Vorhaben der Volksbank begonnen. „Und wir sind unserem Ziel, zusätzliche Rathauskapazitäten zu schaffen, einen sehr großen Schritt nähergekommen“, ist der Bürgermeister zufrieden.

„Durch die Nutzung des bisherigen Bankgebäudes als neues Rathaus schaffen wir eine zentrale, barrierefreie Anlaufstelle für die Bürger.“ Der Rathausstandort in der Hauptstraße und das Bürgerbüro im Rathaus Malmsheim bleiben erhalten. Die künftige Aufteilung und das weitere Vorgehen müsse nun koordiniert werden. Die innerstädtische Quartiersneuordnung sei Voraussetzung, einen neuen, attraktiven Baustein für die sich nach Norden erstreckende Innenstadt zu schaffen. „Durch den Neubau der Volksbank Leonberg Strohgäu wird die Stadtmitte aufgewertet und die nachhaltige Quartiersentwicklung vorangebracht“, sagt Wolfgang Faißt.