Renningen Damit die Bahnhofstraße schöner wird

Mit dem Antrag für ein Sanierungsgebiet geht die Stadt konsequent den Weg weiter, der vor Jahren mit der Sanierung des Ernst-Bauer-Platzes seinen Anfang nahm und im neuen Stadtentwicklungsplan 2040 so angedacht ist. Der Plan wurde unter Einbeziehung der Bürger erstellt und bildet ab, in welche Richtung sich Renningen in Zukunft entwickeln will. Die Aufwertung der Bahnhofstraße und des Bahnhofsumfelds sind ein wesentlicher Punkt darin. Der Bau des neuen Rathauses im jetzigen Volksbank-Gebäude fügt sich in dieses Vorhaben ebenso ein wie der „Zukunftsbahnhof Renningen“. Mit dem allerdings hat die Stadt Renningen selbst nichts zu tun, wie Peter Müller in der Sitzung noch einmal betonte.

Die Deutsche Bahn hat deutschlandweit 16 Bahnhöfe ausgewählt und sie nicht nur verschönert, sondern auch als Testfläche für neue Angebote wie Fahrrad-Reparaturstationen und den 24-Stunden-Supermarkt genutzt, um zu sehen, wie diese bei den Bürgern ankommen.

Das Ziel lautet, mit dem Sanierungsgebiet in das Programmjahr 2022 des Landes aufgenommen zu werden. Der Gemeinderat hat das einstimmig befürwortet.