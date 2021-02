Neues Rathaus Renningen kauft das Volksbank-Areal

Die Platzprobleme im Renninger Rathaus sind seit Langem bekannt und immer wieder ein Thema im Gemeinderat gewesen. Die Verwaltung ist über mehrere Standorte in Renningen und Malmsheim verteilt, zudem ist der Hauptstandort an der Hauptstraße nicht barrierefrei. Gleichzeitig wächst die Verwaltung mit den zusätzlichen Aufgaben und steigenden Bürgerzahlen stetig weiter. Die Ankündigung der Volksbank, ihren Stammsitz an der Lisztstraße aufzugeben, um nur ein paar Meter weiter südlich ein neues Gebäude zu errichten, klang in den Ohren der Verwaltung wie eine kleine Heilsbotschaft. Denn die Volksbank bot der Stadt das Gebäude zum Verkauf an.