Verkehrswende Kritik am Gerlinger Mobilitätskonzept

An der Fahrradinfrastruktur hakt es noch

Gleichwohl hakt es in Gerlingen, so die Untersuchung, ausgerechnet an der Fahrradinfrastruktur. Die Qualität des Radverkehrs erhält von den Gerlingen die magere Note 3,1 – ein vergleichsweise schlechter Wert. Der Grund: In Gerlingen müssen sich die Fahrradfahrer nach wie vor noch viel zu häufig den Platz auf der Straße mit Autos oder Fußgängern teilen. „Das Radverkehrsnetz ist für den alltäglichen Radverkehr lückenhaft“, so das Urteil der Experten.

Was daraus folgt, ist freilich im Gemeinderat umstritten: Denn der Zwischenbericht zum künftigen Mobilitätskonzept stellt zwar als zentrales Ziel den Um- und Ausbau der Radinfrastruktur in den Mittelpunkt. Doch geht es um die Zukunft des Automobils, bleibt der Bericht überraschend vage. So heißt es darin: „In Gerlingen – und insbesondere im Innenstadtbereich – soll der Kfz-Verkehr zielgerichtet optimiert werden. Dabei stehen eine Entschleunigung sowie eine ressourcenschonende Entwicklung, auch durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit der vorhandenen Fläche, im Vordergrund.“ Eine konsequente Einschränkung des Autoverkehrs liest sich anders.

Klimaneutralität das Ziel im Landkreis

Im Gemeinderat folgte die Quittung prompt: Wie in Gerlingen mit dem Auto künftig umgegangen werden soll, beschreibe der Bericht allenfalls „schwammig“, kritisierte Grünen-Stadtrat Björn Maier. Die Zielsetzung sorge nicht dafür, dass alle Verkehrsarten gleich berechtigt werden. „Der Landkreis Ludwigsburg will bis 2040 klimaneutral werden“, sagte Maier. „Dafür muss der Autoverkehr stärker gesenkt werden.“

Bereits vor der Debatte zum künftigen Mobilitätskonzept im Gerlinger Gemeinderat hatte Stefan Frank vom ADFC gegenüber den Gremiumsmitgliedern kritisiert, dass man bei der Entwicklung des Mobilitätskonzepts zwar „toll gestartet“, nun aber „bei einem ganz kleinen Ziel gelandet“ sei. „Wir haben uns größere Sprünge erwartet“, sagte Frank.

Bürgermeister hält Kritik für ungerechtfertigt

Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) hält die Kritik für ungerechtfertigt: Die formulierten Ziele seien, so der Rathauschef, „ambitioniert, aber eben auch realistisch“. Das sah auch eine Mehrheit im Gemeinderat so und billigte gegen die Stimmen der Grünen das Vorgehen. In einem nächsten Schritt sollen nun konkrete Maßnahmen entwickelt werden, mit denen die im Mobilitätskonzept definierten Ziele umgesetzt werden können.