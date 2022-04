Verkehr in Leonberg Nach Ostern wird es für Autofahrer eng

Das bedeutet, dass die Fahrer von ihrer inneren Spur aus den Rad- und Busstreifen überqueren müssen, um die jeweiligen Läden zu erreichen. Eine nicht unbeträchtliche Quelle für Unfälle. „Wir müssen sehen, wie das in der Praxis funktioniert“, sagt Stefan Kerner, im Rathaus der Leiter des „Referats für innovative und intermodale Mobilität.“

Stau auch für Busse?

Im Gemeinderat wird dieser pragmatische Ansatz erst nach längerem Hin und Her geteilt. Stattdessen diskutieren verschiedene Stadträte, ob die Spurbegrenzungen vor den Geschäften nicht besser gestrichelt als durchgezogen markiert werden, was übrigens rein rechtlich egal ist.

Auch treibt die Lokalpolitiker die Sorge um, ob es durch die Spurverringerungen nicht doch zu Staus komme. Dieter Maurmaier (FDP) sieht besonders an der Einmündung der Lindenstraße in die Eltinger Straße einen neuralgischen Punkt. Jörg Langer (Freie Wähler) befürchtet gar, dass dadurch der Busverkehr ausgebremst werden könnte. Was beim Grünen-Fraktionschef Bernd Murschel wiederum Kopfschütteln hervorruft, gäbe es doch genau dafür die Busspur.

Besser mit Pförtnerampeln

All diese Probleme würden erst gar nicht entstehen, gäbe es die Zuflussregulierung schon, sagt Ottmar Pfitzenmaier. Der Fraktionsvorsitzende der SPD hatte sich vehement für die Einführung von Pförtnerampeln stark gemacht, die an den Eingängen der Vororte Autos nur dann ins Zentrum lassen, wenn dort der Verkehr fließt. Das System ist beschlossen, aber noch nicht in Kraft.

Seine CDU-Kollegin Elke Staubach, sorgt sich darum, dass die Meinung der Bevölkerung zum neuen System ausreichend berücksichtigt wird. Das wird bei den anschließenden Planungen natürlich geschehen, versichert der Referatsleiter Stephan Kerner.

Am Ende dann doch Zustimmung

Auch der Oberbürgermeister wirbt inständig für die Testphase: „Vertrauen Sie uns“, beschwört Martin Georg Cohn den Gemeinderat. Um eine den Realitäten entsprechende Planung umzusetzen, sei die sechsmonatige Probephase dringend nötig. Am Ende geben die Politiker den städtischen Verkehrsmanagern das Vertrauen und stimmen dem Test zu. Nach Ostern geht’s los.