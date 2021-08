Verkehr in der Region Baustellen, so weit das Auge reicht

3 Von Leonberg bis Renningen

Von Leonberg nach Renningen

Die B 295 zwischen dem Autobahnanschluss Leonberg-West und der Leonberger Straße in Renningen ist derzeit wohl das größte Sorgenkind im Altkreis. Hier geht es nämlich nicht nur um verengte Fahrbahnen, es sind auch diverse Ausfahrten gesperrt. Im Moment ist die Fahrbahn von Leonberg nach Renningen gesperrt, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Pro Fahrtrichtung ist nur eine Spur offen. Daher sind die Anschlussstellen Naturtheater Renningen und Warmbronn nur in Fahrtrichtung Leonberg offen. Die Autobahnabfahrt bei Leonberg-West ist von Karlsruhe kommend gesperrt. Gleiches gilt für die Auffahrt von Leonberg in Richtung Stuttgart/Heilbronn. Ab dem 20. August läuft alles umgekehrt: Dann wird die Fahrbahn von Renningen nach Leonberg gesperrt. Immerhin ist hier ein baldiges Ende der Bauarbeiten in Sicht, angekündigt ist es für Mitte September.