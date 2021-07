Leonberg bis Renningen B 295: Eine Fahrbahn wird gesperrt

Baustart ist am Donnerstag

Diese beginnt am Donnerstag, 29. Juli. Von da an wird die Verkehrsführung geändert. Die Fahrbahnseite von Leonberg Richtung Renningen wird zwischen der Autobahnabfahrt Leonberg-West und der Einmündung der B 295 in die Leonberger Straße in Renningen komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. In der anschließenden dritten Bauphase, voraussichtlich ab Ende August, wird dann die Fahrbahn von Renningen Richtung Leonberg gesperrt. Das Gesamtprojekt soll bis Mitte September abgeschlossen sein.