Vergärungsanlage Leonberg Hightech für den Neustart

Wie es auch am Standort in Leonberg vorgesehen ist, so wird in Augsburg durch die Vergärung von organischem Abfall Biorohgas erzeugt, dass in einem zweiten Schritt in einer Methanisierungsanlage in Biomethan veredelt wird.

Biomethan für warme Wohnungen

Biomethan kann auf vielfältige Weise als Energieträger verwendet werden. Wurde es früher überwiegend in Blockheizkraftwerken zur Stromproduktion eingesetzt, so kann heute das aus Bioabfällen gewonnene Gas der Wärmeversorgung von Wohn- und Gewerbegebäuden dienen.

Interessante Informationen erhielten die Teilnehmer in Augsburg auch über eine mögliche Nutzung des bei der Methanaufbereitung entstehenden Kohlendioxids. Dieses kann in verflüssigter Form als Kühlmittel, Düngerbestandteil oder Lösungsmittel verwendet werden, zudem auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Entscheidung fällt im Mai

Eine Entscheidung darüber, welche Technologien und welche Methangasverwertung in der Vergärungsanlage Leonberg zum Einsatz kommen werden, ist für Mitte Mai in der nächsten Aufsichtsratssitzung vorgesehen.

Angesichts der weltweiten Auswirkungen der Ukrainekrise erlangt die Biogasverwertung in Leonberg zusätzliche Bedeutung: Der Landkreis kann einen Beitrag dazu leisten, sich noch etwas unabhängiger vom Weltmarkt für Erdgas zu machen.