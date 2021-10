Verbindungsstraße nach Leonberg Hat man den Radweg etwa vergessen?

Das heißt: Die Radler sollen durch das Höfinger Täle strampeln. Das hat seinerzeit bereits den Ortschaftsrat auf die Palme gebracht. „Was lange währt, wird noch lange nicht gut – ganz gut passt bei dieser Baustellenplanung wohl besser“, hatte der SPD-Ortschaftsrat Christian Buch die Kritik des Gremiums zusammengefasst. „Diese Planung ist nicht zeitgemäß und entspricht nicht dem Ziel, den Fuß- und Radverkehr zu fördern.“

Bei der Straßensanierung ist das Stuttgarter Regierungspräsidium federführend. Dessen Pläne waren dem Höfinger Ortschaftsrat kurz vor Baustellenbeginn vorgelegt worden. Die Stadtverwaltung Leonberg war hingegen im Planungsprozess eingebunden gewesen. Die hatte sich bereits 2020 dagegen ausgesprochen, weil sie befürchtete, dass ein begleitender Radweg zu Verzögerungen geführt hätte.

Dafür wären wohl weitere Bohrungen am Hang notwendig gewesen, außerdem weitere Grundstückskäufe, weil noch weiter in den Berg hinein hätte gebaut werden müssen. „Es gab dazu in der Vergangenheit eine Forderung seitens der Stadt, aber im Radwegenetz ist an der Stelle kein Radweg vorgesehen“, hatte seinerseits der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) argumentiert.

Eine Verzögerung wollte keiner

Den Ausbau wollten auch die Stadtteil-Politiker nicht verzögern. Deshalb hatten sie gefordert, einen Radweg baubegleitend zu realisieren oder zumindest keine vollendeten Tatsachen zu schaffen, die später einen Radweg verhindern. Einen solchen hätten sie sich im Inneren der großen Kurve vorstellen können. Dazu hätte die Treppenanlage um die Breite des erforderlichen Radwegs in den Hang gerückt werden müssen. Doch der Vorschlag fand kein Gehör und an den Plänen wurde nichts geändert.