Ukraine-Hilfe Leonberg sammelt Sachspenden

Leonberg - Die ehemalige Hauptpost ist nicht nur ein zentraler Punkt fürs Impfen und Testen. Auch für die Hilfe für die Menschen in der Ukraine sind die Räume in der Eltinger Straße 24 jetzt eine wichtige Anlaufstelle. Die Stadt Leonberg beteiligt sich an der Sammelaktion der Sindelfinger Initiative „Helfen statt Hamstern“ und sammelt zahlreiche Sachspenden an insgesamt vier Tagen in dieser und der kommenden Woche.