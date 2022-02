Lichtaktion in Leonberg Rathaus leuchtet in Blau und Gelb

Leonberg - Das Leonberger Rathaus zeigte sich am Freitagabend bis 23 Uhr in den Farben der Ukraine: „Der Einmarsch und die Bomben auf ukrainische Städte sind ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dass knapp 2000 Kilometer von uns entfernt wieder ein Krieg entfacht, erschüttert mich zutiefst“, sagt Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). In dieser Krise sei jedoch keine Zeit für Sprachlosigkeit und Resignation: „Denn auch in unserer Stadt leben viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Einige von ihnen haben Freunde, Familie oder Verwandte im Kriegsgebiet. Sie sollen wissen: Leonberg steht fest an ihrer Seite.“ Um die Verbundenheit Leonbergs mit der ukrainischen Bevölkerung zu verdeutlichen, strahlte das Rathaus in Gelb und Blau. „Die Stadt setzt so ein Zeichen der Solidarität. “, so Cohn. Foto: Jürgen Bach