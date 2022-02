Kommentar Das schwarze Fasnet-Wochenende

Altkreis Leonberg - Noch am Mittwoch wird so mancher Mensch, dem die Fasnet am Herzen liegt, mit gewisser Wehmut in Richtung Wochenende geblickt haben. Eigentlich hätte der Höhepunkt der tollen Tage vor der Tür gestanden. Doch wie schon der Pferdemarkt vor drei Wochen fällt auch die Fasnet abermals weitgehend aus. Die Coronapandemie lässt trotz der aktuellen Lockerungen keine Umzüge vor Menschenmassen oder andere Großveranstaltungen zu. Nicht nur in Weil der Stadt bleiben am Sonntag die Straßen leer.