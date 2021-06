Mönsheim Das Freibad macht am Donnerstag auf

Mönsheim - Was im vergangenen Corona-Sommer trotz intensiver Überlegungen und Vor-Ort-Besuchen von Bürgermeister und Gemeinderat schließlich doch nicht geklappt hat, wird in dieser Saison anders: Das Freibad öffnet am morgigen Donnerstag, Fronleichnam, seine Pforten für Badegäste. Allerdings wird das vorläufig kein Vergnügen für Warmduscher sein, denn die wohltemperierten Wasserspender bleiben aus und die Umkleideräume geschlossen. Die Gäste müssen also ihre nassen Haare später zu Hause föhnen – aus Hygienegründen, wie es heißt.