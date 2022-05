Spielplatzverordnung in Weil der Stadt Rauchen und Pflanzen ausreißen verboten

So viel vorweg: Die anwesenden Gemeinderäte stimmten der neuen Satzung fast einstimmig zu. Verwunderung über die Notwendigkeit des ausführlichen Schriftstücks gab es aber dennoch. „Ich frage mich, wie praxisrelevant das ist“, kommentierte etwa SPD-Stadtrat Felix Mayer. „Ich habe die Polizei noch nicht mit der Satzung in der Hand herumlaufen sehen.“ Dass es frustrierend sei, Grundsätzlichkeiten – wie etwa Pflanzen nicht auszureißen – mit in ein solches Schriftstück aufnehmen zu müssen, merkte Fraktionskollegin Cornelia Schmalz an. „Aber wir sind ja in Deutschland.“

Stadtrat warnt vor Überregulierung

Zusätzlichen Gesprächsbedarf gab es bezüglich einiger Änderungsanträge der Grünen-Fraktion. Diese forderte etwa, explizit zu ergänzen, dass das Spielen auf Schulhöfen auch an unterrichtsfreien Tagen möglich ist. „Wir wollten das, was in der Praxis eh schon passiert, mit aufnehmen“, erklärte Grünen-Stadtrat Steffen Rüger den Antrag. Auch dieser wurde vom Gemeinderat und von der Verwaltung abgenickt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Eine Million Euro für Digitalisierung an Weiler Schulen

Gleichzeitig angepasst wurde auch die polizeiliche Umweltschutzverordnung – einige Punkte dieser würden sich mit der neuen Spielplatzverordnung nämlich nun doppeln. Durchgewunken wurde das von den Gemeinderäten. Ein Wirrwarr aus Regeln, die die Kinder eh nicht lesen? „Wir müssen schon schauen, dass wir uns nicht überregulieren“, mahnte FDP-Stadtrat Hans Dieter Scheerer. Der Bürgermeister Christian Walter besänftigte: „Wir haben in Weil der Stadt keine übermäßige Regelungswut und gehen hier nicht über das reguläre Maß hinaus.“