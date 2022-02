Schulen in Weil der Stadt Eine Million Euro für die Digitalisierung

Lesen Sie aus unserem Angebot: Grünes Licht fürs neue Schulzentrum

In die Grundschulen in Münklingen, Merklingen und Schafhausen werden ebenso wie in die Peter-Härtling-Schule Beträge im fünfstelligen Bereich investiert. „Es bedarf keiner schulscharfen Verteilung“, erklärt Tanja Kübler, die Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales. „Wir verteilen nach Bedarf.“ Dass es an verschiedenen Schulen unterschiedliche Ansprüche gebe, sei zum Glück auch der Politik klar.

An kleinen Schulen hakt es an grundlegender Vernetzung

Denn wo an größeren Schulen wie dem Johannes-Kepler-Gymnasium und den Einrichtungen am Schulzentrum in der Vergangenheit schon mehr in die Digitalisierung gesteckt wurde, fehlt es besonders an den kleineren Grundschulen außerhalb der Kernstadt und an der Würmtalschule oft noch an der grundlegenden Vernetzung, ordentlichen Serverlösungen oder einem WLAN-Anschluss. „Die größte Baustelle ist dort erst mal die Verkabelung“, so Kübler. Durch Investitionsprogramme im Zuge der Coronapandemie seien die kleineren Schulen dafür verhältnismäßig gut mit mobilen Endgeräten ausgestattet.

Förderantrag bis Ende April

Dass in das Johannes-Kepler-Gymnasium trotz guter Grundinfrastruktur die größte Summe investiert werden soll, erklärt Kübler mit der teuren Anschaffung von Anzeigen und anderen Geräten. Digitale Tafeln habe man dort in der Vergangenheit schon in geringer Stückzahl angeschafft, man wolle nun aber deutlich mehr Räume damit ausstatten. „Das lässt sich mit den Digitalpakt-Mitteln jetzt in einem Schwung machen“, erklärt die Amtsleiterin. Welche Schule wo Bedarf an Gerätschaften hat, hatten die Einrichtungen parallel zum Entscheidungsprozess ob der Digitalpakt-Förderungen in entsprechenden Medienentwicklungsplänen festgehalten.

Bis Ende April muss der Träger nun einen Antrag zu den geplanten Maßnahmen bei der Landeskreditbank stellen. Voraussetzung für die Bewilligung sind die Medienentwicklungspläne, die das zuständige Landesmedienzentrum bereits im vergangenen Jahr freigegeben hat. Der Förderzeitraum des Digitalpakts endet 2024 – bis dahin müssen alle Maßnahmen umgesetzt werden.