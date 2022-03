Kita Rappelkiste in Weil der Stadt 25 Kinder dürfen sich auf einen Kita-Platz freuen

Kitaplätze sind heiß begehrte Ware – in Weil der Stadt ebenso wie anderswo. Dass in der Keplerstadt die Kinderbetreuungsplätze knapp werden, hatte der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr erkannt und im April 2021 die Erweiterung der Kita Rappelkiste beschlossen. „Wir brauchen die Plätze dringend“, betonte Bürgermeister Christian Walter (parteilos) damals. In nicht mehr ganz so weiter Ferne sind die ergänzenden Kitaplätze inzwischen: Jüngst erfolgte auf der Baustelle in der Burgunderstraße der Spatenstich für den Anbau.