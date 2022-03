Kitas in Weil der Stadt Sorge wächst: Immer mehr Erzieher fehlen

Inzwischen steht eine Notbetreuung

Für die Kita Kindertreff hat sich immerhin schnell eine Alternative gefunden. „Ratzfatz“ habe man eine Elterninitiative auf die Beine gestellt, berichtet Fleckenstein. Über ein Wochenende sprach sich der Elternbeirat mit der Stadt ab und organisierte in den Räumen der Kita eine eigene Betreuung, bei der sich die Eltern abwechselten. Inzwischen kann die Einrichtung eine Notbetreuung für insgesamt 24 Kinder anbieten, die den Bedarf bei den Betreuungszeiten größtenteils abdeckt. Für nötige Betreuung außerhalb des Notangebots sprechen sich die Eltern dann untereinander ab. Dass man so gerade noch glimpflich davongekommen ist, haben Eltern und Stadt auch einer starken Allianz zu verdanken. Beide Seiten loben ausdrücklich die konstruktive Zusammenarbeit der Parteien. Von Solidarität und einem großen Verständnis für den Träger spricht Claudia Braun. „Alle ziehen an einem Strang und versuchen das Beste aus der Situation zu machen“, sagt sie. „Der Elternbeirat hat uns unterstützt. Das könnte auch ganz anders sein.“

Politik hat Entwicklung verschlafen

Denn, auch wenn man sich bei der Verwaltung „intern viele Gedanken“ mache und nach Lösungsansätzen sucht, ist die Kommune Weil der Stadt wie viele andere einer größeren Entwicklung ausgesetzt – und die wurde von der Politik eindeutig verschlafen, sagt Claudia Braun. Dafür steht die Lage an der Kita Kindertreff nur symptomatisch. „Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen, reißt das eine riesige Lücke.“ Mehrere pädagogische Stellen sind deshalb bei der Stadt kontinuierlich ausgeschrieben. Auch Vertretungskräfte werden immer wieder eingesetzt. In allen Einrichtungen wird außerdem ausgebildet. Das sei mit der sogenannten praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher auch schon attraktiver geworden. Aber: „Es braucht noch viel mehr innovative Ideen“, betont Claudia Braun.