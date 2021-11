Shopping in Leonberg Am Freitag ist die Altstadt bunt

Lesen Sie aus unserem Angebot: Lieferschwierigkeiten: Leonberger Händler stocken auf

Dieser wird auf eine Sänfte gestellt und unter den Klängen eines Bläserquartetts der Jugendmusikschule um 17.30 Uhr vom Juwelierladen zum Rathaus getragen. Petra Goldberg wird ihn in Anwesenheit von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) und im Beisein des Künstlers versteigern. Der Erlös geht nach dem Motto „Kunst fördert Kunst“ an die Jugendkunstschule Leonberg.

Kunst und Künstler sind dabei

Das Künstler-Ensemble „Lilora“ aus Stuttgart ist bekannt aus der Fernsehsendung „Galileo“ und der „Night of Light“. Mit ihren bunt leuchtenden LED-Kostümen sind sie in der ganzen Altstadt unterwegs.

Modenschauen sind für 19.30 und 20.30 Uhr geplant. Von Alena Schäfer am oberen Marktplatz aus begeben sich die Models zu Ziegler Wohn- und Tischkultur und treten dort auch im Geschäft auf.

Auch drei von vier Außenstationen, die zu der Ausstellung von Nikola Dicke im Galerieverein gehören, sind am Freitag bis 21.30 Uhr in Betrieb . Es handelt sich um Projektionen auf Hausfassaden an der Stadtkirche (Turm), in der Zwerchstraße in Richtung Altes Rathaus (neben der Galerie Schönpflug) sowie am Schwarzen Adler.