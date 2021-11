Steigende Coronazahlen Lage auf den Intensivstationen spitzt sich zu

Lesen Sie aus unserem Angebot: Corona-Warnstufe – das ist die Lage im Kreis

Selbstverständlich würden auch Nicht-Geimpfte mit der gleichen Sorgfalt und Professionalität behandelt. „Dennoch muss man bedenken, dass alle freiwillig Ungeimpften wider besseren Wissens wertvolle und knappe Ressourcen im Gesundheitswesen auf Kosten anderer Patienten, deren Operationen nun geschoben werden müssen, blockieren“, sagt Ingo Matheus. Hinzu käme die längere Verweildauer von Corona-Patienten, die durchschnittlich 9,4 Tage im Krankenhaus lägen – ein Patient mit einem Herzinfarkt im Schnitt nur 5,9.

Keine freien Intensivbetten mehr in Pforzheim und dem Enzkreis

„Wer heute einen schweren Unfall hat oder einen Herzinfarkt erleidet, für den gibt es im Augenblick kein freies Intensivbett in Pforzheim und im Enzkreis.“ Deutliche Worte findet auch Felix Schumacher, der Chefarzt der Intensiv- und Notfallmedizin im Helios-Klinikum Pforzheim. Dort ist die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen sehr stark angestiegen. Ein erkältungsbedingt zunehmender Krankenstand tue sein Übriges, auch die Normalstationen sind voll. Aktuell liegen 61 Menschen mit Covid-19 in den drei Krankenhäusern in Pforzheim und im Enzkreis, 16 davon auf den Intensivstationen.

Insgesamt stehen in den drei Kliniken in Pforzheim und dem Enzkreis, die überhaupt eine Intensivstation haben, 29 Betten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung. „Allein heute früh kamen zwei Patienten, die vom Rettungswagen direkt an die Beatmungsmaschine mussten,“ sagt Felix Schumacher am Mittwoch.

Impfquote liegt unter Landesschnitt

Angesichts der angespannten Lage wendet sich der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau, mit einem Impfaufruf an die Bevölkerung: „Es geht nicht um eine Privatsache, sondern darum, solidarisch zu sein. Wer sich selbst schützt, der schützt auch andere.“ Letztendlich gehe es darum, das Krankenhauspersonal, das am Anschlag und nach eineinhalb Jahren Pandemie erschöpft sei, vor einer weiteren Überforderung zu schützen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: In Leonberg wird mittwochs geimpft

„Das Infektionsgeschehen ist im ganzen Land sehr dynamisch – aber hier bei uns macht sich sehr deutlich die relativ niedrige Impfquote bemerkbar“, sagt Brigitte Joggerst, die Leiterin der Gesundheitsamts im Enzkreis. Der Anteil vollimmunisierter Einwohner beträgt im Enzkreis aktuell 58,8 Prozent, in Pforzheim 55,2 Prozent, das ist der niedrigste Wert im Bundesland. Böblingen liegt mit 61,5 Prozent an vollständig Immunisierten ebenfalls unter dem Landesschnitt von 62,8. Der Bundesschnitt liegt indes bei 67 Prozent.

xt Text Text Text Text T ext Text Text Text]