Adventsmarkt in Rutesheim Im Freien gilt bei 2G keine Maskenpflicht

Rutesheim - Ein Adventsmarkt findet am Samstag, 27. November, von 11 bis 21 Uhr in Rutesheim statt, und zwar auf dem Marktplatz, in der Rathauspassage und auf dem Rathausvorplatz. Das erklärt die Verwaltung vor dem Hintergrund, dass das Land Baden-Württemberg Weihnachtsmärkte ermöglicht. Dabei ist der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr wie folgt zulässig: Bei Basisstufe gilt 3G, in der Warnstufe ebenfalls 3G und in der Alarmstufe 2G. Voraussichtlich ist bis zum 27. November die Alarmstufe in Kraft getreten.