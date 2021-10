Handel in Leonberg Vorrat fürs Weihnachtsgeschäft aufgestockt

In der Modebranche sind die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Lieferketten auch spürbar, doch nicht ganz so dramatisch wie im Handwerk, sagt Oliver Reuter Er ist Geschäftsführer im Familienunternehmen Only Women, einem Modegeschäft mit Filialen in Leonberg, Rutesheim und Gerlingen. „Bei manchen Lieferanten kommt es zu Engpässen, doch wir sind so breit aufgestellt, dass wir das mit anderen Lieferanten kompensieren können und der Kunde gar nichts merkt, denn unsere Läden sind voll mit Ware.“