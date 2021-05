Sessler-Mühle in Renningen Der Verlust jeder Mühle schmerzt die Bauern

Betreutes Wohnen entsteht

„Es ist schlimm, dass Einrichtungen, die zur Ernährungsnotversorgung dienen, so leichtfertig aufgegeben werden“, bedauert Kindler. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es ist, die Grundversorgung aufrechterhalten zu können. „Die paar Mühlen, die wir noch in der Umgebung haben, die könnten einen Kreis wie Böblingen nie ausreichend mit Mehl versorgen.“ Es muss also immer von außen zugekauft werden. Inzwischen sei leider deutlich geworden, dass das in einer Notsituation keine Selbstverständlichkeit ist.

Immerhin: An der Stelle der Renninger Mühle wird eine ebenfalls wichtige Einrichtung stehen, wenn auch ganz anderer Art. Das Unternehmen Schweizer Immo Projekt wird auf dem Gelände der Sessler-Mühle eine Anlage für betreutes Wohnen errichten. Über Jahre hatte die Stadt vergeblich nach einem geeigneten Standort für ein solches Projekt gesucht. Die zentrale Lage der Mühle bot sich besonders an. In der „MeVita Mühlen-Residenz“ sollen mehr als 50 seniorengerechte Wohnungen entstehen. Vor Ort sollen die Bewohner auf individuelle Dienst- und Pflegeleistungen zurückgreifen können. 24 Stunden am Tag sollen Pflegekräfte im Haus präsent sein. Der Abriss der Mühle wird Ende Mai abgeschlossen sein, die Bauzeit der Wohnungen wird auf etwas über zwei Jahre geschätzt.