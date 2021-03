Renningen Die Tage der Sessler-Mühle sind gezählt

Das neue Gebäude in der Mühlgasse für Seniorenwohnen wird den Namen „MeVita Mühlen-Residenz“ tragen und soll bedarfsgerechte und zeitgemäße Wohnformen für ältere Menschen enthalten, berichtet Petra Ruppitsch, Sprecherin von Schweizer Immo Projekt. Ergänzt werden die seniorengerechten Wohnungen durch individuelle Dienst- und Pflegeleistungen, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. „Für die Bewohner bedeutet das, dass sie in ihrem häuslichen Umfeld dauerhaft wohnen bleiben können und ein nochmaliger Umzug nicht erforderlich ist.“ Für die Betreuung und Pflege sollen 24 Stunden am Tag Pflegekräfte im Haus präsent sein, außerdem wird ein umfassendes Notrufsystem eingerichtet.

50 Senioren-Wohnungen sollen entstehen

Auf vier Stockwerken werden sich mehr als 50 Senioren-Wohnungen, zur Miete und als Eigentumswohnung, in der Größe zwischen einem und drei Zimmern befinden. Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem eine Tagesbetreuung, eine Cafeteria und Platz für eine Wohngemeinschaft. Das Baugesuch wird in Kürze eingereicht, mit der Baugenehmigung rechnet das Unternehmen im Sommer 2021. Danach wird es noch ein paar Monate bis zum eigentlichen Baubeginn dauern, die anschließende Bauzeit schätzt Marcus Ziegler auf etwas über zwei Jahre.

In der Brust des Renninger Bürgermeisters Wolfgang Faißt schlagen bei dem Thema zwei Herzen: „Wir haben von der damaligen Entscheidung des Eigentümers, das Grundstück zu verkaufen, mit Bedauern Kenntnis genommen“, erzählt er auf Anfrage unserer Zeitung. „Das markante Bauwerk war allseits bekannt, und Renningen hat nicht nur einen wichtigen Betrieb für die örtliche Landwirtschaft verloren, sondern auch den beliebten Mühlenladen, der im selben Zuge geschlossen wurde.“

Die Nachnutzung des Grundstücks als Wohnanlage für betreutes Wohnen sei jedoch ein erkennbarer und wünschenswerter sozialer Aspekt für die Bürger und die Stadt Renningen. „Auch das geplante Café wird sicherlich dazu beitragen, dass das ehemalige Mühlenareal auch in Zukunft ein Aufenthaltsort mit hoher Lebensqualität sein wird, wo man sich treffen kann.“

Gemeint ist damit die geplante Cafeteria des Gebäudes. Diese wird zunächst ausschließlich für Bewohner des Hauses gedacht sein, sagt Ziegler. „Wir können dort nicht einfach ein Restaurant einrichten, bei dem den ganzen Tag fremdes Publikum ein und aus geht.“ Jedoch überlege man, das Angebot zu erweitern nach vorheriger Anmeldung, zum Beispiel für Trauergesellschaften nach Beerdigungen am nahe gelegenen Friedhof. „Aber da ist noch nichts fest.“