Schulden erwartet Renningen erhöht Gewerbesteuer

Gewerbeverein wendet sich an den Gemeinderat

Die Verwaltung hat daher gemeinsam mit dem Gemeinderat in der Klausurtagung ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, in dem es vor allem um eines geht: Sparen, sparen, sparen. Gleichzeitig werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer erhöht, um höhere Einnahmen zu erzielen. Gerade die Gewerbesteuer sorgte im Gemeinderat für Diskussionen, auch der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) hatte sich in einem offenen Brief an den Rat und die Verwaltung gewandt. Letztlich ging die Entscheidung aber bei nur vier Gegenstimmen mehrheitlich durch. Das Votum für die Grundsteuererhöhung war sogar einstimmig.