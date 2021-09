Renningen Die neue Sporthalle kommt

Der Bürgermeister Wolfgang Faißt richtete die „dringende Bitte“ an den Gemeinderat, einen positiven Beschluss zu fassen und die Dringlichkeit des Projekts anzuerkennen – gerade im Hinblick auf die Baugebiete Schnallenäcker II und das gerade entstehende Schnallenäcker III, in denen viele Familien leben und leben werden. „Wir wissen, dass wir über die nächsten Jahre Investitionen strecken müssen, aber hier sehen wir eine hohe Brisanz“, so Faißt. Anders als beispielsweise beim neuen Rathaus, das zwar auch sehr wichtig sei, aber in der Planung zugunsten der Sporthalle weiter nach hinten rücken könnte.